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محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

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محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

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أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، اتصالا هاتفيا بالطالب محمد محمد حسن علي، المُقيد بمعهد الحاج محمد عبدالوهاب حسن النموذجي بكفر صقر، والطالب محمود السيد محمود عبدالفتاح، المُقيد بمعهد أنشاص الرمل الثانوي الأزهري ببلبيس، لتهنئتهما بمناسبة حصولهما على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 100%، متمنياً لهما دوام التوفيق والرقي.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بأبنائه الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات من أبناء المحافظة، والذين يحققون أعلى الدرجات ويحصدون المراكز الأولى على مستوي الجمهورية، مؤكدا أنه حرص على الاتصال تليفونيا بالطالبين الحاصلين على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية الأزهرية، لتهنئتهما وأسرتيهما وإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم.

وقدم الطالبان الشكر لمحافظ الشرقية لتهنئته لهما اليوم، ما يمثل دافعا قويا لهما لمواصلة النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

المصرى اليوم

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