محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات الناصرية بالحسينية

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اختتم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، زيارته التفقدية لمركز ومدينة الحسينية، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء مجمع خدمات الناصرية والمكون من 3 طوابق على مساحة 450م2، ويضم وحدة محلية قروية، ومكتب بريد، ومكتبي تموين وتضامن اجتماعي، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن، وتوفيراً للوقت والجهد.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، ورئاسة مركز ومدينة الحسينية، وكل الجهات المعنية للتعاون المثمر والبناء وتذليل كل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات الهامة والحيوية، والتي ستغير خريطة الريف المصري.