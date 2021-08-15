محافظ المنوفية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى الشهداء

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أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، جولة ميدانية بمركز ومدينة الشهداء، لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كل العقبات التي تواجه المشروع القومي العملاق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفي.

وتابع محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بشارع كمال النجار بطول 1.600كم تنفيذ هيئة الطرق وبتكلفة (2 مليون و600 ألف جنيه)، حيث يتم أعمال رصف الطبقة النهائية بالشارع وسيتم الإنتهاء منه خلال أسبوع، كما تم نهو الأعمال من تركيب البلدورات والأرصفة وبلاط الإنترلوك، وشدد على تكثيف الجهود لضمان تسريع معدلات نسب التنفيذ لنهو الأعمال وفقا للجدول الزمنى المقرر، وضرورة إزالة التعديات المخالفة على الطريق حفاظا على الصالح العام ولإضفاء مظهر حضاري.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاءات مجمع الخدمات النموذجية بكفر عشما والمقام على مساحة 1460م2 وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، حيث تم الانتهاء من صب القواعد الخرسانية وجاري العمل على صب أعمدة الطابق الأرضي، وأشار المحافظ إلى أن المجمع سيضم العديد من الخدمات منها (وحدة محلية، مركز نموذجي، سجل مدني، وحدة اجتماعية، خدمات البريد، الشهر العقاري، تموين) وغيرها من الخدمات الأساسية الهامة التي تمس حياة المواطنين، ومن المقرر أن يشهد مركز الشهداء تنفيذ 6 مجمعات حكومية للتحسين جودة الخدمة للمواطن الريفى.

وشملت الجولة متابعة محافظ المنوفية لأعمال حفر وتمديد مواسير شبكات الصرف الصحي بقرية عشما بأطوال 8 كم تقريباً وسيتم توصيلها على محطة كفر عشما ومحطة معالجة سلامون، فيما تفقد المحافظ تنفيذ إنشاء مدرسة عشما الجديدة للتعليم الأساسى بإجمالى 22 فصلا دراسيا وبتكلفة تقديرية 7.8 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 80%، حيث تم نهو الهيكل الخرساني وجاري عمل التشطيبات النهائية من سباكة ودهانات وغيرها من الأعمال النهائية.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه التام على المتابعة الدورية الميدانية لتنفيذ كل مشروعات «حياة كريمة» لرصد أي معوقات تواجه تنفيذ تلك المشروع القومي العملاق والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن الريفي.