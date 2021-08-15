أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

صلاح عبدالله مدير ملهي ليلي في أحدث أفلامه (التفاصيل)

Print
صلاح عبدالله مدير ملهي ليلي في أحدث أفلامه (التفاصيل) صلاح عبدالله مدير ملهي ليلي في أحدث أفلامه (التفاصيل)

لاقتراحات اماكن الخروج

يواصل الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده في فيلم «مينى بار» إلى جانب نضال الشافعى ومدحت تيخا وآخرين.

وقال صلاح إنه جسد خلال العمل شخص يدعى «حجاج» وهو يعمل مدير ملهى ليلى لأحد أماكن السياحية المرخصة، التي تجلب الزائرين العرب لديها لمشاهدة الفقرات الفنية التي تقدم على هذا المسرح الغنائى الاستعراضى، شخصية تحاط بالحيرة والغموض بعده أساليب تشويقية، مضيفا أنها مختلفة تمامًا عن الشخصيه الذي قدمها في فيلم «كباريه» والذى عرض عام 2008.

وأوضح أن الفيلم يهدف لظهور بعض الشرائح التي يتعرضون لتغيرات وظروف اجتماعية تقلب حياتهم رأسًا على عقب، لتعطي درسًا صريحًا وواضحًا بالحفاظ على تعزيز القيم والمبادئ داخل نفوسنا مهما كانت الظروف والمتغيرات الاجتماعية.

تدور أحداث فيلم «مينى بار» في إطار أكشن كوميدى، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة فتغير حياتهم في يوم وليله فتنقلب عليهم رأسًا على عقب وذلك في إطار اجتماعى تشويقى وغيرها.

الفيلم بطولة نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبدالله، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبوليله، علاء مرسى، حسن عبدالفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبدالمنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»