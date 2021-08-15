صلاح عبدالله مدير ملهي ليلي في أحدث أفلامه (التفاصيل)

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يواصل الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده في فيلم «مينى بار» إلى جانب نضال الشافعى ومدحت تيخا وآخرين.

وقال صلاح إنه جسد خلال العمل شخص يدعى «حجاج» وهو يعمل مدير ملهى ليلى لأحد أماكن السياحية المرخصة، التي تجلب الزائرين العرب لديها لمشاهدة الفقرات الفنية التي تقدم على هذا المسرح الغنائى الاستعراضى، شخصية تحاط بالحيرة والغموض بعده أساليب تشويقية، مضيفا أنها مختلفة تمامًا عن الشخصيه الذي قدمها في فيلم «كباريه» والذى عرض عام 2008.

وأوضح أن الفيلم يهدف لظهور بعض الشرائح التي يتعرضون لتغيرات وظروف اجتماعية تقلب حياتهم رأسًا على عقب، لتعطي درسًا صريحًا وواضحًا بالحفاظ على تعزيز القيم والمبادئ داخل نفوسنا مهما كانت الظروف والمتغيرات الاجتماعية.

تدور أحداث فيلم «مينى بار» في إطار أكشن كوميدى، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة فتغير حياتهم في يوم وليله فتنقلب عليهم رأسًا على عقب وذلك في إطار اجتماعى تشويقى وغيرها.

الفيلم بطولة نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبدالله، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبوليله، علاء مرسى، حسن عبدالفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبدالمنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.