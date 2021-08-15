عقب جولة مفاجئة بالمدينة.. محافظ المنوفية يقرر استبعاد رئيس مدينة تلا

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خلال زيارته الميدانية لمركز ومدينة تلا، الأحد، أبدى اللواء إبرهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استياءه الشديد من تراكم الإشغالات وتدنى مستوى الحالة العامة للنظافة وعدم المتابعة الجيدة للمشروعات المنفذة بشوارع المدينة.

وقرر المحافظ استبعاد أشرف الليثي، رئيس الوحدة المحلية للمدينة، وعودته لجهة عمله الأصلية بمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، وتكليف هناء عقيلة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، للعمل رئيساً لمركز ومدينة تلا، وشدد المحافظ علي أنه اثناء جولاته الميدانية بنطاق المراكز والمدن وفي حالة تدني مستوي النظافة والإشغالات سيتم استبعاد رئيس المدينة المقصر فورا.

وخلال جولته بالمدينة، حرص محافظ المنوفية على تفقد موقف (تلا- شبين الكوم- طبلوها)، وموقف (تلا- طنطا)، حيث تلاحظ سوء وتدهور حالة الموقف ونقص بعض الخدمات به، ووجه بنزول لجنة غدا من مديرية الإسكان لمعاينة الموقف على الطبيعة ووضع تصور لإنشاء موقف سيارات نموذجي به كل الخدمات يليق بأهالي المدينة.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بوجود مسؤول مقصر فى مهام عمله بالجهاز الإداري للمحافظة حفاظا على حقوق المواطنين، مشيرا إلى استمراره في الدفع بالكوارد القادرة على إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات.