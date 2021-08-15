التعاون الدولي : 9 ملايين دولار من اليابان لتوفير معدات طبية لمستشفيات الصدر

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التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، لبحث محفظة التعاون المشتركة بين مصر واليابان ومتابعة موقف المشروعات المختلفة وتذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات الممولة من الجانب الياباني لدعم رؤية الدولة التنموية، وذلك ضمن فعاليات توقيع المنحة اليابانية لإنشاء ملحق للعيادات الخارجية بمستشفى أبوالريش الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان.

وتناول اللقاء الإشادة بالعلاقات المصرية اليابانية التي تمتد إلى خمسينيات القرن الماضي، وتطورها على مدار العقود الماضية، وتدعم اليابان رؤية الدولة التنموية وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال اتفاقيات التمويل التنموي الميسرة، في العديد من المجالات مثل الصحة والنقل والسياحة والآثار.

وبحث اللقاء مشروعات الشراكة المستقبلية المنتظر الاتفاق عليها خلال العام الجاري، حيث تسعى اليابان للمساهمة في دعم تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل على مستوى خطوط مترو الأنفاق كاستكمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، بالإضافة إلى المساهمة في مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تسعى الدولة من خلاله لتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطنين والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال كاليابان.

كما تناول اللقاء الدعم الياباني لخطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا بقيمة 9 ملايين دولار لتوفير معدات طبية لمستشفيات الصدر بالجمهورية، فضلاً عن اتفاق دعم سياسات الطاقة بقيمة 236 مليون دولار.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان بدأت منذ عام 1954 وتتنوع في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو ٢.٨ مليار دولار لتنفيذ 14 مشروعًا.