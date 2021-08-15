أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تأييد براءة سما المصري من تهمة إرسال عبارات خادشة للحياء إلى ريهام سعيد

Print
تأييد براءة سما المصري من تهمة إرسال عبارات خادشة للحياء إلى ريهام سعيد تأييد براءة سما المصري من تهمة إرسال عبارات خادشة للحياء إلى ريهام سعيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت محكمة مستأنف جنح المحكمة الاقتصادية، الأحد، براءة سامية عطية الشهيرة بـ«سما المصري»، في اتهامها بإرسال عبارات خادشة للحياء إلى الإعلامية ريهام سعيد.

كانت النيابة العامة قد استأنفت على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة سما المصري.

وأحالت النيابة، «المصري» إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لها تهم إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفت عن طريق الهاتف «ريهام سعيد»، وأوكلت لها أمورًا لو صحّت لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتس آب».

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل تحوي عبارات وألفاظا خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق «واتس آب»، كما استخدمت التطبيق الأخير على معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف، كما هو مبين من التحقيقات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمريكا تحمي "شبكة المتعاونين".. "اللاجئون الأفغان" قنبلة تتهيأ للانفجار!

أمريكا تحمي "شبكة المتعاونين".. "اللاجئون الأفغان" قنبلة تتهيأ للانفجار!

ما هي "شبكة حقاني" الأفغانية؟

ما هي "شبكة حقاني" الأفغانية؟

الداخلية السودانية: ضبط شبكة أجنبية لتهريب الهيروين

الداخلية السودانية: ضبط شبكة أجنبية لتهريب الهيروين

الموافقة على تجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة مساكن إسكو في بهتيم

الموافقة على تجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة مساكن إسكو في بهتيم