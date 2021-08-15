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مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا لتموين الحافلات السياحية

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مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا لتموين الحافلات السياحية مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا لتموين الحافلات السياحية

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وقعت شركة طاقة للكهرباء، التابعة لمجموعة طاقة عربية، مذكرة تفاهم مع شركة مان إنيرجي سوليوشنز الألمانية، بخصوص مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا في بغرض تزويد الحافلات السياحية بتلك الوقود النظيف. بموجب مذكرة التفاهم تلك، ستقوم طاقة للكهرباء بالتعاون مع شركة مان إنيرجي سوليوشنز، بإعداد دراسة جدوى على مدار الأشهر الستة المقبلة فيما يخص استخدام حلول التحليل الكهربائي في محطات توليد وقود الهيدروجين.

يأتي الإنتاج المرتقب للهيدروجين الأخضر في مصر في سياق الاهتمام الدولي المتزايد بالوقود البديل، وذلك من أجل تقليل الأثر البيئي وإبطاء التغير المناخي. يصير ذلك قابلًا للتحقيق من خلال تمكين مصر من توليد واستخدام الهيدروجين الناتج عن الطاقة المتجددة، بدلاً عن الوقود الأحفوري.

وقال المهندس سامي عبد القادر - العضو المنتدب للشركة ان طاقة للكهرباء تعتزم قيادة القطاع الخاص نحو المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح لرؤية مصر 2030. ونحن نعتزم تنفيذ ذلك من خلال اتباع استراتيجيات الدولة لاستدامة الطاقة، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة البيئة من أجل خفض الانبعاثات الضارة، كما نأمل جميعًا أن نساهم في خلق مستقبل أفضل خالي من التلوث الكربوني.

المصرى اليوم

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