مفتي الجمهورية ينعى ضحايا انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار شمالي لبنان

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نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا انفجار خزانات تحتوي على الوقود في بلدة التليل، بمنطقة عكار بلبنان؛ ما تسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وصل حتى الآن إلى 22 قتيلًا و80 مصابًا.

وقال مفتي الجمهورية، في بيان الأحد: "ندعو المولى عز وجل أن ينعم لبنان، هذا البلد العزيز على قلب كل عربي، بالأمن والأمان والاستقرار".

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى دولة لبنان قيادةً وحكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كانت منطقة عكار شمالي لبنان قد شهدت انفجارًا ضخمًا في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين؛ مما أسفر عن مصرع 22 شخصًا وإصابة 80 آخرين على الأقل.