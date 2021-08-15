وزير النقل: 67.5% نسبة تصنيع عربات القطار الكهربائي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن كل أعمال مشروع القطار الكهربائي تسير بالتوازي مع استكمال تصنيع وتوريد باقي القطارات، حيث بلغت نسبة تصنيع العربات 67.5%.

كان وزير النقل قد اجرى جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان).

بدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو أنفاق الخط الثالث والتى تم افتتاحها وتشغيلها ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام).

واطلع وزير النقل على معدلات رفع كفاءة خط "القاهرة /السويس" في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35كم، حيث أكد الوزير سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقاً للجدول الزمني وان تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

وتفقد الوزير باقي محطات وكباري المشروع وكذا أعمال السكة والأسوار والورشة للاطمئنان على معدلات التنفيذ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين (الأولى والثانية) 91%،

ويشتمل المشروع على 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات وهي كباري "الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 و الشروق" بالإضافة إلى عدد 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي: "الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي1و 2 والسويس والعاصمة 1 و العاصمة ٢ "حيث بلغت نسبة التنفيذ الاجمالية لها 97 %، كما يشتمل المشروع على عدد 3 أنفاق تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر" وكذلك يجرى تنفيذ الاعمال المدنية بالورشة بنسبة 73% والتي تضم عدد 36 مبنى، كما بلغت نسبة تتفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 55.6% حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء.

وأكد الوزير ضرورة سرعة توريد باقي المعدات الخاصة بالانظمة الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للأنفاق باختبارها تمهيداً لتركيبها، خاصة وأن الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء استعداداً لوصول القطارين اللذين تم شحنهما من الصين والمخطط وصولهما قبل نهاية أغسطس الجاري تمهيداً لاختبارهما وبدء التشغيل التجريبي لهما.

كما تفقد وزير النقل أعمال السكة، ووجه بأن يتم مد كابلات الكهرباء للأعمدة التي يتم تركيبها فوراً وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكافة المحطات.

وكذلك تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية وهى المحطة التبادلية مع القطار الكهربائي السريع).

وأشار وزير النقل إلى أن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ أماكن انتظار للسيارات في كافة محطات المشروع، مشيراً إلى أهمية الاستغلال التجاري الأمثل لكافة المحطات لزيادة العوائد المالية لهيئة الأنفاق، بالإضافة إلى ضرورة استمرار زيادة عدد المعدات والعمالة بمواقع العمل، والعمل على مدار الساعة وترتيب أولويات وصول المعدات الخاصة بالأنظمة الكهروميكانيكة المختلفة طبقاً للخطة الزمنية لنهو الأعمال الاعتيادية، وذلك بالتنسيق مع تحالف "افيك /كريك الصيني" لسرعة نهو الأعمال ليتم التشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي للمرحلتين الاولى والثانية في التوقيتات المحددة.

ولفت إلى أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.

واوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من المشروع فقد وجهت القيادة السياسة بمد مسار القطار إلى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين (الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والاهالي ) ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم و بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة).