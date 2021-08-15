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مطالبة برلمانية بالإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى

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مطالبة برلمانية بالإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى مطالبة برلمانية بالإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى

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طالبت النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة والمتابعة بشأن ما وصفته بـ«العروض الوهمية» في الأوكازيون الصيفى، وضرورة إلزام أصحاب الجهات المشاركة في الأوكازيون بنسبة التخفيضات المتفق عليها وجودة المنتج المعروض .

وشددت النائبة في بيان أصدرته اليوم الأحد، على ضرورة التواجد الدائم لمفتشين يملكون جودة كبيرة في الرقابة، يتمكنون من كشف وجود أوكازيون وهمي من عدمه، عبر مقارنة الفواتير التي يتم تقديمها قبل الخصم مع الأسعار التي يتم البيع بها، هذا الأمر يندرج تحت تهمة الغش التجاري، والتي تصل عقوبتها طبقًا لقانون حماية المستهلك إلى غرامة تتراوح من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه مع مصادرة البضاعة المباعة، وربما تصل إلى العقوبة أيضا إلى غلق المحل وتشميعه.

ودعت عض النائبة لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية خلال هذه الفترة، بالإضافة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين لمنع هذه التجاوزات، على أن يتم عرض المنتجات بأسعارها في مختلف وسائل الإعلام لخلق رقابة ذاتية على أصحاب الجهات المشاركة في الأوكازيون، وخطوة نحو تشجيع المواطنين على الإقبال قبل انتهاء المواعيد المحددة للاستفادة منها.

وحثت النائبة، المواطنين على الإبلاغ عن أية مخالفات أو الاتصال بجهاز حماية المستهلك، من الخط الساخن 19588 الخاص بجهاز حماية المستهلك، كما أن الجهاز يتابع مدى التزام المحلات بشروط المشاركة في الأوكازيون الصيفي من خلال فروع الجهاز على مستوى المحافظات.

المصرى اليوم

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