مسؤول بالفاتيكان: وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية بإيطاليا وأوربا

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أعلن الأب جوناثان دي ماركو، مدير القطاع العام للسياحة في الفاتيكان، أن مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر تم وضعه على خريطة المسارات السياحية الدينية في إيطاليا وأوروبا.

وقال جوناثان، خلال مشاركته في مؤتمر «البحر الأبيض المتوسط ​​والوباء» الذي عقد في مدينة سانت ماريا دي لوكا بإيطاليا: «أدعو الشباب والشيوخ في إيطاليا وأوربا إلى زيارة مسار العائلة المقدسة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الكبير وعمليات لتطوير التي قامت بها الحكومة المصرية في تطوير نقاط المسار الذي يعد واحدا من اهم المسارات الدينية والثقافية في العالم».

وأبدى جوناثان ترحيبه بزيارة مصر في أقرب فرصة على رأس وفد رفيع المستوي يضم مسؤولين من الفاتيكان والمسارات الدينية والثقافية الإيطالية لزيارة مسار العائلة المقدسة والاطلاع على الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في عملية التطوير عقب زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لمصر في 2017.

وعلي هامش المؤتمر تم التوقيع على برتوكول تعاون بين المسار المقدس المصري الإيطالي ومسار دي لوكا الذي يعد من أهم المسارات الروحية والدينية التابعة للفاتيكان.

من جانبه، قال الدكتور عيسي إسكندر، رئيس اتحاد المصريين في إيطاليا ورئيس المسار المقدس المصري الإيطالي، إن مؤتمر «البحر المتوسط وجائحة كورنا» كان فرصة لإلقاء الضوء والترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة التي يعد واحدا من اهم المسارات الدينية والثقافية في العالم.

وأوضح أنه تم على هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع مسار سانت ماريا دي لوكا ومسار القديس نيقولا للترويج لرحلة العائلة المقدسة، موضحا أن مذكرة التفاهم مكملة لبرتوكول التعاون الذي سبق التوقيع عليه بين المسار المقدس المصري الإيطالي ومسار القديس نيقولا.

وقال: «عقب التوقيع على بروتوكول التعاون مع مسار سانت ماريا دي لوكا أصبح المسار المقدس المصري الإيطالي يجمع الآن مسارين من أقوى المسارات الدينية الأوربية في أوربا بهدف الترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة».

وأشار إسكندر إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع سفارتي مصر في الفاتيكان وروما لزيارة وفد رفيع المستوى من الفاتيكان والمسارات الأوروبية لزيارة مصر ونقاط مسار العائلة المقدسة في مصر.

وأعلنت مونيا فرنشسكيني، المدير التنفيذي لمسار القديس نيقولا، أنه تم وضع مصر ضمن خريطة مسار القديس نيقولا في الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك عقب توقيع بروتوكول التعاون مع المسار المقدس المصري الإيطالي.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مسار دي لوكا تهدف إلى التنسيق للترويج المشترك للمسارات الدينية والثقافية في مصر وأوروبا وبقية دول العالم خاصة مسار العائلة المقدسة.