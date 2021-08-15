«الصحة النفسية»: زيادة معدلات الاكتئاب والقلق لدى الأطفال والمراهقين خلال وباء «كورونا»

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أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، إعلان عام 2021/2022 «عاماً للصحة النفسية للمراهقين»، وذلك للتغلب على العواقب السلبية لوباء كورونا وتأثيرها على الصحة النفسية للمراهقين، ولإعدادهم لمرحلة ما بعد كورونا، حيث لوحظت الزيادة في معدلات الاكتئاب والقلق وخاصة الرهاب الاجتماعي، ما أدى للاكتفاء بالعالم الافتراضي في كثير من الحالات، والذي تبعه زيادة فترات استخدام الانترنت والألعاب الالكترونية.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الحملة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتستهدف كلا من المراهقين وأسرهم، حيث سيتم تكوين مجموعات دعم الشباب أنفسهم لنشر الرسالة من خلال مجموعة دعم الأقران المنفذة في المدارس والنوادي والجامعات وعمل مجموعة من الندوات التثقيفية داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب وتوزيع مطبوعات لنشر الوعي المجتمعي، كما سيتم عمل تدريبات للأسر عن كيفية تربية المراهق والتغلب على تحديات فترة المراهقة.

وتابعت: كما نستهدف أعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات، حيث سيتم التوسع في تطبيق برنامج الصحة النفسية بالمدارس القائم بالفعل على تدريب الأخصائيين النفسيين والمعلمين في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وسوف يتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتطوير مواد علمية خاصة بفيروس كورونا وما بعد كورونا، وكذلك عمل ندوات للمدربين الرياضيين وغيرهم ممن يتعاملون مع المراهقين، كما تم اعداد برنامج خاص لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية من المراهقين والعاملين بها.

وأضافت عبدالمقصود أنه نظرا للتأثير الهام للأعلام والفن في تكوين وجدان المراهق، فسوف تقام ورش عمل لمؤلفي الكتب والأفلام والمسلسلات، وأيضاً ورش عمل للإعلاميين، هذا بالإضافة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الوعي بأزمات المراهقة وكيفية المساعدة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي على مدار العام.

وأشارت إلى أنه سيتم زيادة خدمات الصحة النفسية المقدمة لتلك الفئة بزيادة عدد وحدات علاج المراهقين وافتتاح المزيد من أقسام الحجز الداخلي للمراهقين في القاهرة والصعيد، وسوف يتم بناء قدرات فرق العاملين بوحدات الأطفال والمراهقين للصحة النفسية وهى فرق متعددة التخصصات، والتدريب على العلاج الفردي والعلاج الجمعي وكذلك العاملين في المستشفيات العامة لرفع كفاءتهم بمجال طب نفس الأطفال والمراهقين كما سوف يتم عقد مجموعة من الاجتماعات وورش العمل لتطوير خدمات الطب الشرعي للطب النفسي للأطفال والمراهقين بالتعاون مع وزارة العدل.

وأشارت الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن الفاعليات قد بدأت بالفعل بداية من شهر يوليو الماضي بمجموعة من التدريبات، حيث تم تدريب التمريض على اساسيات طب نفس الأطفال والمرهقين وتدريب الأطباء والاخصائيين النفسيين على تدريبات العلاج الجمعي لإدارة الغضب والثقة بالنفس، كما تم التنسيق وعمل اجتماعات مع مجموعة من الجهات الشريكة داخل وزارة الصحة والوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وسوف تبدأ أولى اللقاءات المجتمعية في محافظة المنيا يوم ٢٢ اغسطس الجاري، حيث يتم عرض انشطة الحملة في حضور مجموعة من القادة المجتمعيين وممثلين لوزارات معنية.