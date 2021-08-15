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طالبته بالمشاركة في المصاريف.. سائق يحاول الانتحار بعد مشادة مع والدته بالدقهلية

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طالبته بالمشاركة في المصاريف.. سائق يحاول الانتحار بعد مشادة مع والدته بالدقهلية طالبته بالمشاركة في المصاريف.. سائق يحاول الانتحار بعد مشادة مع والدته بالدقهلية

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حاول سائق توكتوك في الدقهلية، الأحد، إنهاء حياته والانتحار بتناول سم فئران بعد مشادة مع والدته بسبب مطالبتها له بالمشاركة في مصاريف المنزل.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية العام بوصول «محمد. م. س»، 23 سنة، سائق توكتوك، مقيم في قرية العصافرة دائرة المركز، مصابا بآلام بالبطن وهبوط بالضغط وزيادة ضربات القلب نتيجة تناول مادة سامة، وتم تحويله إلى مستشفى المنزلة العام.

وبانتقال ضباط المباحث والفحص وسؤال المصاب، أكد أنه تناول سم فئران بقصد الانتحار، إثر خلافات بينه وبين والدته على مصاريف المنزل وتعديها عليه بالسب، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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