أخبار عاجلة

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الرئيس الأفغاني يغادر البلاد بعد سيطرة «طالبان» على العاصمة كابول

Print
الرئيس الأفغاني يغادر البلاد بعد سيطرة «طالبان» على العاصمة كابول الرئيس الأفغاني يغادر البلاد بعد سيطرة «طالبان» على العاصمة كابول

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وسائل إعلام أفغانية أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد بعد قبوله الاستقالة.

كانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، قد نقلت عن مسؤول كبير، أن الرئيس الأفغاني حل بسفارة واشنطن بكابول للتشاور مع الأمريكيّين.

وقال المسؤول الأفغاني الذي لم تذكر الصحيفة الأمريكية اسمه، إن الرئيس غني كان في السفارة الأمريكية للتشاور مع البعثة الأمريكية.

المسؤول ذاته أضاف أن حكومتي الولايات المتحدة وأفغانستان طلبتا من حركة طالبان تأجيل دخول العاصمة كابول، لمدة أسبوعين، حتى يتم الاتفاق على حكومة انتقالية، مستبعدا أن تقبل الحركة بالعرض.

وصباح اليوم الأحد، شهدت كابول إطلاق نار متقطع، وطلبت إدارة الرئيس الأفغاني جراء ذلك من جميع الموظفين العودة إلى منازلهم، فيما أُغلقت الشوارع وسط هلع وترقب كبير بين سكان العاصمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء طالبان اقتحام كابول، في معركتها الأخيرة للسيطرة على البلاد، في وقت تؤكد فيه الحركة دخولها في محادثات مع الأفغانية من أجل «تسليم سلمي» للعاصمة.

في هذه الأثناء، قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن العاصمة كابول لن تتعرض لهجوم وإن نقل السلطة سيتم سلميا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا