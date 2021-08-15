الرئيس الأفغاني يغادر البلاد بعد سيطرة «طالبان» على العاصمة كابول

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أعلنت وسائل إعلام أفغانية أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد بعد قبوله الاستقالة.

كانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، قد نقلت عن مسؤول كبير، أن الرئيس الأفغاني حل بسفارة واشنطن بكابول للتشاور مع الأمريكيّين.

وقال المسؤول الأفغاني الذي لم تذكر الصحيفة الأمريكية اسمه، إن الرئيس غني كان في السفارة الأمريكية للتشاور مع البعثة الأمريكية.

المسؤول ذاته أضاف أن حكومتي الولايات المتحدة وأفغانستان طلبتا من حركة طالبان تأجيل دخول العاصمة كابول، لمدة أسبوعين، حتى يتم الاتفاق على حكومة انتقالية، مستبعدا أن تقبل الحركة بالعرض.

وصباح اليوم الأحد، شهدت كابول إطلاق نار متقطع، وطلبت إدارة الرئيس الأفغاني جراء ذلك من جميع الموظفين العودة إلى منازلهم، فيما أُغلقت الشوارع وسط هلع وترقب كبير بين سكان العاصمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء طالبان اقتحام كابول، في معركتها الأخيرة للسيطرة على البلاد، في وقت تؤكد فيه الحركة دخولها في محادثات مع الحكومة الأفغانية من أجل «تسليم سلمي» للعاصمة.

في هذه الأثناء، قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن العاصمة كابول لن تتعرض لهجوم وإن نقل السلطة سيتم سلميا.