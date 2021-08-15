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نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور سجون أبها

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التقى خلالها المسؤولين ومرافق السجن

نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور سجون أبها

قام وفدٌ من هيئة حقوق الإنسان برئاسة نائب الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، يرافقه عدد من أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان ومسؤولي الهيئة، بزيارة إلى فرع المديرية العامة للسجون بمنطقة عسير، وسجن أبها العام، التقى خلالها المسؤولين عن السجون وعنابر السجناء ومرافق السجن، كما شملت الزيارة إدارة الوافدين وعنابر الإبعاد، اطلع خلالها على أحوال السجناء والموقوفين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد "الخيّال" خلال الزيارة أن أنظمة المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بحقوق السجناء والموقوفين، واعتنت بتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وتأهيلهم اجتماعيًّا وتعزيز القيم المجتمعية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، بما يتواكب مع رؤى وتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – وحرصهم على حفظ حقوقهم، مبينًا أن هذه الزيارات تأتي في إطار جهود الهيئة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق السجناء والموقوفين؛ حيث نصّ تنظيمها على زيارة السجون ودور التوقيف بشكل دوري؛ للوقوف على مدى تمتُّع المحكومين والموقوفين بحقوقهم التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمّت إليها المملكة.

نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور سجون أبها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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