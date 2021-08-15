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السعودي الوحيد.. "الزيد" يغادر إلى المالديف للمشاركة كمقيم حكام

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السعودي الوحيد.. "الزيد" يغادر إلى المالديف للمشاركة كمقيم حكام السعودي الوحيد.. "الزيد" يغادر إلى المالديف للمشاركة كمقيم حكام
ستقام خلال الفترة من 18 -24 أغسطس

السعودي الوحيد..

غادر الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام في الاتحادين السعودي والآسيوي عبدالرحمن الزيد، إلى جزر المالديف للمشاركة كمقيم حكام في كأس الاتحاد الآسيوي ضمن مباريات المجموعة D التي ستقام هناك خلال الفترة من 18 -24 أغسطس، ويعتبر "الزيد" الحكم السعودي الوحيد الذي سيشارك.

وبدأ الحكم الدولي عبدالرحمن الزيد مشواره في عام 1982م وقاد العديد من المباريات المحلية في المسابقات ، وحكم في كأس الخليج 1992، ويعد من أفضل وأبرز الحكام الدوليين في السعودية، وقد تم استدعاؤه من قبل الفيفا في مونديال 1998؛ ليكون ضمن الحكام المشاركين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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