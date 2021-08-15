اليمن.. توزيع أكثر من 193 طنًا من السلال الغذائية في حجة
قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة.. استفاد منها 7.200 فرد
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 192 طنًا و600 كيلوغرام من السلال الغذائية للأسر النازحة والأكثر احتياجًا في مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 7.200 فرد.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 192 طنًا و600 كيلوغرام من السلال الغذائية للأسر النازحة والأكثر احتياجًا في مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 7.200 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.