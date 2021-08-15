«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني»

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وجه رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة إلى جميع المحامين لعقد لقاء لمناقشة سلوكيات المحامي المسيئة لصورة ومكانة المحاماة على السوشيال ميديا للوصول إلى وضع «وثيقة شرف مهني نقابي الكتروني» تحفظ صورة المحاماة وتتعاون على الأخذ بيد المسيء لها.

وجاء بنص الدعوة: «أدعو جميع الزملاء والزميلات لعقد لقاء لمناقشة سلوكيات المحامي المسيئة لصورة، ومكانة المحاماة على السوشيال ميديا للوصول إلى وضع «وثيقة شرف مهنى نقابى الكتروني» تحفظ صورة المحاماة وتتعاون على الأخذ بيد المسيء لها».

وأضاف «عطية» في دعوته: «وأقترح أن تدور محاور اللقاء حول القوانين والمدونات ذات الصلة بسلوك المحامى على صفحات التواصل الاجتماعي والنشر، والأضرار التي تنشأ عن اساءة استخدام السوشيال ميديا على المجتمع القانوني والنقابي، وكيف عالج المشرع المصري جرائم السب والقذف وأركانها المادية والمعنوية، وكيف عالج التشريع الإسلامية والكتب السماوية خطورة الكلمة، وأهمية الكلمة على ضوء «رسالة المحاماة».

وتابع: «وبداهة فإن هذه المقترحات قابلة للتعديل والإضافة، ويتم تحديد مكان اللقاء وفقًا لما ترون اللقاء فيه، سواء الكترونيًا: برنامج زووم، أو تطبيق Clubhouse، هذا ويوجد فريق دعم فني لمساعدة الزملاء للتعامل مع هذه التطبيقات، حال عدم القدرة على التعامل معها.