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أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» ()

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أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» (فيديو) أول مكرر الثانوية الأزهرية: «نفسي أحصل على منحة للجامعة الأمريكية» ()

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وسط زغاريد وأفراح، تجمع عدد كبير من أهالى مدينة طلخا بمنزل الطالب محمد تامر المرزوقى، الحاصل على الأول مكرر على الجمهورية في الثانوية الأزهرية علمى والذى حقق مجموع 100%.

وقال الطالب، معبرا عن سعادته: «إحساسى لا يوصف عندما سمعت شيخ الأزهر وهو بيكلمنى ليخبرنى أنني الأول مكرر، وفى نص المكالمة صوتي اتحبس من الفرحة، وأعطيت التليفون لوالدى وجريت وسجدت لربنا شكرا على كرمه».

وأضاف: «كنت أتوقع أن أتفوق لكن ليس الأول على الجمهورية، فأنا أعشق دراسة الأزهر لأنها توسع المدارك وتزيد المعلومات وأسرتى كانت بتشجعنى على المذاكرة، وكان هدفي واضح واشتغلت عليه ولم أحدد وقتا للمذاكرة لأني كنت أبدأ وأتوكل على الله وعلى حسب التحصيل يكون الوقت».

وتابع: «الأهم كان مقاطعتى للسوشيال ميديا ودى نصيحة لأى طالب عايز يتفوق، لأن السوشيال ميديا بتشتت الذهن وتشغلك بأمور كثيرة ولا يمكن أن يركز الطالب في المذاكرة وهو ذهنه مشغول».

واستطرد قائلا: «حلمي الحصول على منحة للجامعة الأمريكية زي طلاب الثانوية العامة، وأدرس وأتفوق في مجال الطب، ومثلى الأعلى هو الدكتور أحمد زويل فهو فخر لمصر وللعرب جميعا.. ولو مفيش منحة هدخل كلية الطب بجامعة دمياط إن شاء الله لأن للأسف جامعة الأزهر بالمنصورة مفيش فيها كليات قمة».

ونصح الطالب بضرورة الاتجاه لدراسة الأزهر منذ الصغر لأنه ثري بالمواد والإمكانيات الذهنية التي تساعد على التفكير والابتكار.

من جانبه، قال والد الطالب: «محمد متفوق منذ صغره وتحقيقه للمركز الأول على مستوى الجمهورية كانت مفاجأة بالنسبة لنا جميعا، ولكن نشكر ربنا على كرمه وتوفيقه.. الأسرة كلها كانت بتشجعه وواقفة جنبه لأنه حلم لنا جميعا، والحمد لله كان على قدر المسؤولية وقدر يحقق حلمنا كلنا».

المصرى اليوم

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