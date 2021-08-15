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تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا

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تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا
مشروع بحثي لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية

تسجيل صوت التنفس والسعال لتحسين تكنولوجيا الكشف عن كورونا

طلبت السلطات البريطانية من الأشخاص الذين خضعوا مؤخراً لاختبار كوفيد، تسجيل صوت السعال على هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، كجزء من حملة لتحسين معدلات الكشف عن .

البريطانية تريد من المواطنين أيضاً، تقديم عينات قصيرة لأصواتهم وصوت التنفس؛ لأنها تبحث في تطوير تطبيق للاستخدام على نطاق أوسع.

وفي الولايات المتحدة صمّم باحثون بالفعل خوارزمية كمبيوتر، تكتشف الإصابة بفيروس كوفيد من السعال بمعدل دقة يقارب 100 بالمئة.

وتنعقد الآمال على هذا النوع من التكنولوجيا في جعل تشخيص الإصابة بالفيروس أرخص وأسهل.

وبالنسبة للمشروع البحثي لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، يمكن للبالغين الذين أجروا اختبار كوفيد في آخر 72 ساعة إرسال الرمز (الباركود) الذي تلقوه من هيئة الصحة العامة عبر الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المكتبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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