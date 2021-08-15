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عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن

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عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن

شهد ميدان الطائف للهجن، حضور أفراد وعائلات أجنبية مقيمة في المملكة العربية ، انتهزوا فرصة تنقلاتهم بين مدن المملكة للسياحة ومرورهم بالطائف، لحضور بعض سباقات الأدوار التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن، ومشاهدة كواليس تجهيز الهجن والمطايا، للأشواط التي أقيمت في اليوم السابع من المهرجان.

وأبدت العائلات إعجابها الشديد بتنظيم المهرجان، وتنوع فعالياته ومنافساته، وأبهرهم الاهتمام الكبير الذي تحظى به الهجن في المملكة، وتنوع الفعاليات والمسابقات المخصصة للهجن في شتى مناطق المملكة.

كما تجولت بعض العائلات برفقة القائمين على المهرجان على مضمار سباقات الهجن، وشاهدوا لحظة انطلاق الهجن خلال بداية أحد الأشواط، وتابعوا مسيرة الشوط حتى نهايته، وتفاعل ملاك الهجن مع هجنهم وتوجيههم لها خلال مجريات السباق، حيث عاشوا حماس وصول الهجن إلى خط النهاية، وما يصاحبه من لحظات فرح وحماس من الملاك بعد فوز مطاياهم في السباق.

كذلك أبدت العائلات الأجنبية تطلعها إلى التعرف على التقنيات والأدوات الحديثة المستخدمة في رياضة سباق الهجن، والتي من بينها تقنيات خط النهاية وكيفية معرفة الهجن الفائزة، والشرائح الإلكترونية، والراكب الآلي، وتقنيات البث والتصوير التلفزيوني، ودور لجان المهرجان في الكشف عن المنشطات والكهرباء والتسنين والتشبيه.

عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن

عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن

عائلات أجنبية تزور مهرجان ولي العهد للهجن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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