★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط فرحة كبيرة انطلقت الزغاريد بقرية صهرجت الكبرى بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، الأحد، احتفالا بحصول الطالب أحمد محمد جمال سليمان على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في الثانوية الأزهرية علمى بمجموع 100%.

وقال الطالب إنه كتب على جدران غرفته من أول يوم في الثانوية الأزهرية أنه سيحصل على مجموع 100% بإذن الله، مضيفا: «الحمد لله ده كان هدفى واشتغلت عليه وكنت متوقع أنى هتفوق لكن الأول على الجمهورية كانت مفاجأة لي».

وأوضح: «شعرت بسعادة غامرة عندما تلقيت اتصال من الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر لإخباري بحصولي على المركز الاول، وشعرت بقشعريرة فور سماع صوت الإمام الأكبر من هول الفرحة والسعادة التي غمرتنى».

وتابع: «كنت أذاكر من 10 إلى 12 ساعة يوميا، وفي بعض الأيام توقفت عن المذاكرة خلال شهر ديسمبر الماضي بسبب طول الوقت، إلا أننى عدت مرة أخرى للمذاكرة المكثفة خلال الأربع شهور قبل الامتحان لأحقق حلمي بالنجاح والتفوق، والحمد لله حققت حلمي وسأدخل كلية طب الأسنان».

وأشار إلى أن والده يعمل خارج مصر، وفرح جدا لدرجة البكاء عندما علم بأنه الأول على الجمهورية وحقق حلمه بأن يكون طبيبا، مؤكدا أنه حفظ القرآن الكريم منذ طفولته وأن كل ما هو فيه هو بفضل حفظه للقرآن.

من جانبها، وبكت والدته وهى تعبر عن فرحتها، وقالت: «ربنا كرمنا وأسعدنا كلنا بخبر تفوقه وأنه الأول على الجمهورية لأنه تعب وكان بيسهر ويشتغل ويرفض يخرج مثل زملائه، كان عنده هدف وسعى لتحقيقه، والحمد لله ربنا كرمه وكرمنا ولكل مجتهد نصيب، لأن ربنا مش بيضيع تعب حد».