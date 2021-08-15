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«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه

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«عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه «عطية» يعلن المخصصات المنصرفة لنقابات المحامين الفرعية منذ توليه

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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بالمخصصات المنصرفة للنقابات الفرعية في عام 2019، ومنذ توليه أمور النقابة العامة حتى الآن.

وجاء بنص البيان: «بيان بالمنصرف للنقابات الفرعية خلال المدة التي توليت فيها النقابة، في عام 2019، تم صرف مبلغ 1.626259 مليون جنيه، وفي عام 2020، صرفنا 3.428.088 مليون جنيه، وحتى 5 أغسطس من العام الجاري، تم صرف 10.125.989 مليون جنيه».

وأضاف: «ويتضح من ذلك أن المخصصات عام 2019 قبل استلامي النقابة،كانت مليون وكسور، وأنها بلغت حتى 5/8 من العام الحالي 10،125,989 مليون جنيه».

المصرى اليوم

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