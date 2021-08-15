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نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر

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نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر نقيب المحامين يقرر إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» خلال شهر

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قرر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» الإلكترونية لنقابة المحامين.

وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ومراجعة ما صارت تتطلبه مقضيات العصر الحديث من تطور تكنولوجي هائل، ظهرت معه العديد من التقنيات التكنولوجية الحديثة غيرت من معالم كافة القطاعات والمجالات، الأمر الذي تطورت معه بالتبعية التشريعات القانونية، لمواكبة هذا التطور وتشريع الأطر والضوابط القانونية التي تكفل الاستخدام الأمثل لها».

وأضاف القرار: «وإيماءً إلى خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي ودخول التكنولوجيا إلى العديد من القطاعات بما فيها منظومة التقاضي، وبدء عصر «التقاضي الإلكتروني» وكذلك أيضاً ظهور مصطلح «المحاماة الرقمية» واستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات القانونية».

وتابع: «ومن منطلق دور نقابة المحامين الريادي منذ بداية عهدها في توجيه كافة القانونيين في والوطن العربي نحو سبل الممارسة المهنية الفعالة ومواكبة أحدث التطورات في قطاع المحاماة، قررنا، أولاً: إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» الإلكترونية لنقابة المحامين لتكون منارة لكافة المهتمين من المحامين وأساتذة القانون، والباحثين بموضوعات القانون، والتكنولوجيا، ولتكون مجلة قانونية متخصصة في مناقشة وتحليل كافة الآثار والإشكالات القانونية للتقنيات التكنولوجية الحديثة وطرح كافة الموضوعات المتعلقة بالتقاضي الإلكتروني والمحاماة الرقمية».

واختتم: «يتولى مازن عبدالقادر السباعي ومصطفى جمال، مهام إعداد خطة عمل المجلة الإلكترونية، ومنهجيات وسياسات النشر، والتنسيق لإعداد العدد الأول منها في غضون شهر من تاريخه، وتعرض الخطة على النقيب العام ولجنة المجلة بالنقابة العامة».

المصرى اليوم

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