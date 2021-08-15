لأول مرة.. تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للالتحاق بالجامعات الخاصة (التفاصيل)

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أعلن المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية، تنسيق الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة من خلال نظام التنسيق الإلكتروني الموحد الذي يتم تطبيقه لأول مرة هذا العام من خلال 4 مراحل.

تبدأ المرحلة الأولى وتسجيل رغبات الالتحاق عقب الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، وذلك بحد أدني للتقدم 95% للطب البشري و90% لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى، و80% لكلية الهندسة والطب البيطري، و70% لكليات الفنون التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، و60% لكليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة، و55% لكليات الزراعة وباقى الكليات.

وأكد المجلس أن تسجيل الرغبات سيكون متاحا لكل الشهادات (الثانوية العامة-الفنية- الأزهرية) حيث يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسؤوليته الخاصة، وذلك من خلال تسجيل 25 رغبة، فيما تبدأ المرحلة الثانية فور الانتهاء من إعلان نتجية المرحلة الأولى مباشرة على الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة، فيما ستكون المرحلتان الثالثة والرابعة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأشار المجلس إلى انه سيتم السماح بالتقدم للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية في آخر عام دراسي فقط، ويجب على الطالب الذي يتم ترشيحه التوجه للجامعة وسداد المصروفات المقررة في خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول، وفي حال تخلف الطالب عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات سيتم حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي، بالاضافة إلى أنه لا يتم استرداد المصروفات بعد تسديدها.