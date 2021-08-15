تجاهل الاعتذار عن جرائم الحرب العالمية الثانية.. زعيم اليابان يحتفل بالذكرى 76 على الهزيمة

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تحتفل اليابان بمرور 76 عاما على إعلان إمبراطور اليابان هيروهيتو، انسحاب بلاده من الحرب العالمية الثانية، معترفا بهزيمة بلاده.

وأعرب إمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيس وزرائها يوشيهيدي سوجا، في الحفل الذي أقيم الأحد بمناسبة الذكرى الـ76 لانسحاب البلاد من الحرب العالمية الثانية، عن أملهما بعدم تكرر أهوال تلك الفترة.

وقال سوجا: «ببالغ الندم، أعرب عن أملي الصادق في ألا تتكرر أهوال تلك الحرب مرة أخرى»، مؤكدا أن اليابان تطورت بشكل مطرد بعد نهاية الحرب كدولة تقدر السلام، لكنه تجنب الاعتذار عن عدوان بلاده، بحسب وكالات الأنباء العالمية من بينها كالة أسوشيتيد برس الأمريكية، ونوفيستي الروسية في تقرير لها اليوم .

وأضاف: «نعتزم التمسك لاحقا بالقناعة، بألا تتكرر أهوال الحرب، بينما تنوي اليابان التي تحمل راية السلام أن تتعاون مع المجتمع الدولي، وبذل كل ما في وسعها لحل وتسوية مختلف القضايا العالمية».

وأكدت الوكالات أن هذه أول كلمة من هذا النوع، يلقيها سوجا كرئيس لوزراء اليابان، مشيرة إلى أنه إلى أنه كرر بشكل شبه كامل خطاب سلفه في هذا المنصب شينزو آبي.

وأكد سوجا أن اليابان لن تنسى على الإطلاق أن السلام الذي تتمتع به بلاده اليوم قام على تضحيات من قضوا نحبهم في الحرب.

ولم يقدم سوجا اعتذارا عن الضحايا الآسيويين جراء الاعتداء الياباني عبر المنطقة في النصف الأول من القرن العشرين، وهي سابقة رسخها زعيم البلاد السابق شينزو آبي، والذي واجه اتهامات متكررة بمحاولة تجميل ماضي اليابان الوحشي.

ونعى المشاركون الموتى بدقيقة حداد صامتة، حيث وصل عددهم إلى نحو 200 شخص، والذي انخفض من 6 آلاف كانوا يشاركون في هذه المناسبة قبل تفشي جائحة كورونا، وكانت الكمامات شرط الحضور، كما أنه لم يتم عزف النشيد الوطني .

و توقف الزعيم السابق آبي منذ عام 2013، عن الاعتراف بعدوات اليابان في زمن الحرب أو الاعتذار عنها في جميع خطابات أغسطس الخمسة عشرة، ليمحو بذلك تقليدا استمر نحو عشرين عاما، والذي كان قد بدأ باعتذار 1995 من جانب الزعيم الاشتراكي توميتشي وموراياما .