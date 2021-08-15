أخبار عاجلة

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

كايرو كافيه وأحمد جمال في القلعة

Print
كايرو كافيه وأحمد جمال في القلعة كايرو كافيه وأحمد جمال في القلعة

لاقتراحات اماكن الخروج

ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يقدم فريق كايرو كافيه حفلا في الثامنة مساء الثلاثاء 17 أغسطس على مسرح المحكى يتضمن باقة من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤية مؤسس الفرقة وقائدها عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف الذي أعاد صياغتها لينتج عنها حالة فنية تستدعي الكثير من الذكريات منها عشق الروح، البنت شلبية، كنت فين، سهر الليالي إلى جانب مختارات من المؤلفات الغربية منها رقصة موتسارت، سواى وفانكى روك.

يليه وفى العاشرة مساء يتغنى المطرب أحمد جمال وفرقته بمجموعة من أعماله الخاصة منها قسمة ونصيب، ويفتح الله، نشيد العاشقين، اضحكى، والنهاية، مش كتير عليك، على المزيكا، ندمان على قلبك، مالي، تسمحيلي، الليلة، كل واحد فينا وغيرها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973

«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973