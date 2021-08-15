كايرو كافيه وأحمد جمال في القلعة

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ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يقدم فريق كايرو كافيه حفلا في الثامنة مساء الثلاثاء 17 أغسطس على مسرح المحكى يتضمن باقة من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤية مؤسس الفرقة وقائدها عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف الذي أعاد صياغتها لينتج عنها حالة فنية تستدعي الكثير من الذكريات منها عشق الروح، البنت شلبية، كنت فين، سهر الليالي إلى جانب مختارات من المؤلفات الغربية منها رقصة موتسارت، سواى وفانكى روك.

يليه وفى العاشرة مساء يتغنى المطرب أحمد جمال وفرقته بمجموعة من أعماله الخاصة منها قسمة ونصيب، ويفتح الله، نشيد العاشقين، اضحكى، والنهاية، مش كتير عليك، على المزيكا، ندمان على قلبك، مالي، تسمحيلي، الليلة، كل واحد فينا وغيرها.