بعد إصابتها بكورونا.. ألفت عمر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية: «رجعت من الموت»

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حرصن الفنانة ألفت عمر على طمأنة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن حالتها الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا.

وكتبت «ألفت» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بطمن كل الناس اللى بتسأل عليا أنا رجعت من الموت بعد ما أخدت أدوية كورونا خصوصا الكورتيزون ربنا كتبلي النجاة كان قبلها بأسبوع باخد أدوية عالية جدا في التركيز كلها مضادات حيوية وماجبتش نتيجة لكن الكورتيزون ده سحر بجد».

وأضافت: «الحمدلله أنا أحسن كتير من الأول إن شاء الله تكمل على خير، وشكرا جدا لدعواتكم الجميلة أكيد ربنا استجاب منكم».

ألفت عمر

من جانب آخر، انضمت ألفت عمر لأسرة مسلسل إجازة مفتوحة الذي يشارك به العديد من النجوم؛ أبرزهم شريف منير ولقاء الخميسي وسميحة أيوب ومراد مكرم وهشام إسماعيل.