أخبار عاجلة

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد إصابتها بكورونا.. ألفت عمر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية: «رجعت من الموت»

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

حرصن الفنانة ألفت عمر على طمأنة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن حالتها الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا.

وكتبت «ألفت» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بطمن كل الناس اللى بتسأل عليا أنا رجعت من الموت بعد ما أخدت أدوية كورونا خصوصا الكورتيزون ربنا كتبلي النجاة كان قبلها بأسبوع باخد أدوية عالية جدا في التركيز كلها مضادات حيوية وماجبتش نتيجة لكن الكورتيزون ده سحر بجد».

وأضافت: «الحمدلله أنا أحسن كتير من الأول إن شاء الله تكمل على خير، وشكرا جدا لدعواتكم الجميلة أكيد ربنا استجاب منكم».

ألفت عمر

من جانب آخر، انضمت ألفت عمر لأسرة مسلسل إجازة مفتوحة الذي يشارك به العديد من النجوم؛ أبرزهم شريف منير ولقاء الخميسي وسميحة أيوب ومراد مكرم وهشام إسماعيل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973

«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973