بالأسماء.. الطلاب يسيطرون على أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي (صور)

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سيطر الطلاب على المراكز الأولى فى القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية فى غياب واضح للطالبات حيث خلت قائمة أوائل القسم العلمى من الطالبات إلا فى المركز السادس مكرر أما باقى القائمة بما فيهم الخمس الأول مكرر فقد جاءوا جميعاً من الطلاب بنسبة مجموع ١٠٠٪ .

بالصور..الطلاب يسيطرون على أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي

وجاء ترتيب الأوائل في القسم العلمي كالتالي: المركز الأول: الطالب/ أحمد محمد جمال سليمان، منطقة الدقهلية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

بالصور..الطلاب يسيطرون على أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي

المركز الأول مكرر: الطالب/أمير محمد فهمي عماره سعيد، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

المركز الأول مكرر: الطالب/محمد تامر المرزوقي حسن، منطقة الدقهلية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

المركز الأول مكرر: الطالب/محمد محمد حسن علي، منطقة الشرقية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

المركز الأول مكرر: الطالب/محمود السيد محمود عبد الفتاح، منطقة الشرقية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

المركز السادس: الطالب/إبراهيم سليم إبراهيم حمد، منطقة بني سويف الأزهرية، وحصل على مجموع 649 بنسبة 99.85 ٪.

المركز السادس مكرر: الطالبة/إسراء مصطفى إبراهيم عصفور، منطقة الغربية الأزهرية، وحصلت على مجموع 649 بنسبة 99.85 ٪.

المركز السادس مكرر: الطالب/عمرو أحمد محمد محمد ، منطقة الشرقية الأزهرية، وحصل على مجموع 649 بنسبة 99.85 ٪.

المركز السادس مكرر: الطالب/مصطفى السيد السيد حسن، منطقة المنوفية الأزهرية، وحصل على مجموع 649 بنسبة 99.85 ٪.

المركز العاشر: الطالب/أحمد بلال عبد العزيز محمد العيسوي، منطقة الدقهلية الأزهرية، وحصل على مجموع 648 بنسبة 99.69 ٪.

بالصور..الطلاب يسيطرون على أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي

وكان شيخ الأزهر قد هنأ أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشعب المختلفة للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١م، على مستوى الجمهورية ، وذلك عبر اتصالات هاتفية.

بالصور..الطلاب يسيطرون على أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي

وأشاد شيخ الأزهر خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.