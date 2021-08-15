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«عطية»: منع نشر أي إعلانات على موقع نقابة المحامين دون الرجوع للنقيب

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«عطية»: منع نشر أي إعلانات على موقع نقابة المحامين دون الرجوع للنقيب «عطية»: منع نشر أي إعلانات على موقع نقابة المحامين دون الرجوع للنقيب

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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بشأن نشر إعلانات على موقع النقابة، وعلى الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يكون هناك قرار معتمد بشأن موضوعها.

وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وإذ لوحظ أن البعض يبادر بنشر إعلانات على موقع النقابة وعلى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يكون هناك قرار معتمد بشأن موضوعها، قررنا أنه لا يجوز نشر أي إعلانات تخص أعمال النقابة العامة، أو الترويج لأى عناصر تتعامل معها أو مع المحامين أيًّا كان، إلاَّ بعد العرض على النقيب العام وموافقته كتابةً على الإعلان بعد تأكده من صدور قرار معدود بشأن موضوعه».

وأضاف القرار: «على أن يتولى أمين عام النقابة إحاطة الجميع علمًا بهذا القرار والالتزام بتنفيذه».

المصرى اليوم

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