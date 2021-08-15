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انهيار بلكونتين بعقار في الجديدة.. وقرار عاجل من محافظ القاهرة (صور)

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أعلنت محافظة القاهرة، أن غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا بانهيار بلكونتين بالعقار رقم 31 شارع بغداد بمصر الجديدة.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتحرك الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشرقية وحي الجديدة لموقع الحادث والتنسيق مع شرطة مصر الجديدة والحماية المدنية، وبالمعاينة تبين أن الحادث لم يسفـر عن أي خسائر في الأرواح.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الإسكان لمعاينة العقار على الطبيعة، وتم عمل كردون حول موقع العقار.

المصرى اليوم

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