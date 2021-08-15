رجائي عطية للمحامين الجدد: الأمل فيكم للعودة بالمحاماة لما كانت عليه

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أدى عدد من المحامين الجدد، اليمين القانونية أمام رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بمقر مكتبه بالنقابة العامة.

وقال نقيب المحامين للأعضاء الجدد: «اليوم بداية عملكم بالمحاماة بعد أداء حلف اليمين، وهو ليس مجرد كلمات تُردد وإنما اليمين شرطًا لممارسة المحاماة، ويجب عليكم التمعن في معنى كل لفظ فيه لأن هذا هو الغاية منه».

وأكد نقيب المحامين، على أهمية المعرفة والاطلاع للمحامي ولذلك كان من أولوياته إصدار مجلة المحاماة، مضيفا: «يجب أن يحرككم الشوق إلى المعرفة في القانون، المنطق، الفلسفة، الاجتماع، وغيرها».

وذكر نقيب المحامين: «إذا كان لدينا أمل في الإصلاح فالأمل فيكم، فقلوبكم ما زالت خضراء، والأمل فيكم للعودة بالمحاماة لما كانت عليه».

وشدد نقيب المحامين أن العمل بالمحاماة ليس شكلي ومن يظن ذلك مخطأ، فالمحاماة تعني الحماية التي يوفرها المحامي للآخرين من خلال الدفاع عنهم أمام المحاكم والنيابات والسلطات الإدارية المختلفة، وتقتضي تلك الحماية أن يكون صاحب علم ومعرفة وحجة على الإقناع.

واختتم كلمته قائلًا: «الأمل هو قاطرة الإنسانية، فعندما تقع قف من جديد وأصمد فأنت تحمل هموم الآخرين وتدافع عنهم، ولكن لا تنكسر وتيأس، هذه الكلمات خبرة السنين طويلة».