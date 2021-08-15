محافظ الشرقية يعلن توفير قطعة أرض أملاك دولة لإقامة محطة صرف صحي البكارشة

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن توفير قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة أملاك دولة ولاية الآثار، لإقامة محطة معالجة صرف صحي البكارشة عليها، لخدمة قرى البكارشه وأبوعريضة وتانيس وكفر المسلمية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة والجهات المعنية لتنفيذ مبادرة حياه كريمة بمركز الحسينية، وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القرية والقري المجاورة.

جاء ذلك خلال معاينته لقطعة الأرض بعد أن تم الإنتهاء من أعمال التنقيب بها بمعرفة هيئة الاثار، والتأكد من خلوها من الآثار وتسليمها لرئاسة مركز ومدينة الحسينية والشعبة الهندسية بالجيش الثاني، للبدء فوراً في تنفيذ المشروع ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة ،لتطوير الريف المصري والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لقاطنيه.

أكد محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة والجاري تنفيذها بـ 41 قرية و740 تابع بمركز ومدينة الحسينية ،تسير بخطي منتظمة وفق المعدل الزمني المخطط لها، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من توفير 148 قطعة أرض ما بين أملاك دولة وتبرعات أهالي لصالح مشروعات المبادرة ،وذلك لإقامة المشروعات التنموية والخدمية اللازمة عليها وتحقيق المرجو منها.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس عصام عبدالحميد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، ومنال حبيب مدير عام هيئة الاثار المصرية بالشرقية، وممثلاً عن الشعبة الهندسية للجيش الثاني.