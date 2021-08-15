إسرائيل تسجل 4145 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية يوم الاثنين، عن تسجيل 4145 إصابة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة الإسرائيلية بأنّ من بين المصابين 524 حالات خطيرة.

وأشارت الصحة الإسرائيلية إلى أنّها تخشى من تفشي كورونا في المجتمع العربي، لا سيما في حال عدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي، وذلك عقب زيادة أعداد المسافرين خارج البلاد في الآونة الأخيرة.

فيما كشف مسؤول في وزارة الصحة التابعة للحكومة الإسرائيلية عن احتمالية التوجه إلى إغلاق رابع، عقب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير.

ووفقًا لما أوردته هيئة البث الرسمية العبرية «كان 11»، أكد في تصريح صحفي أن الإغلاق سيكون قبل الأعياد اليهودية بأسبوع، أي مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وبيّن أن حصول 80% ممّن تجاوزت أعمارهم الـ50 عامًا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا سيؤدي إلى كبح ارتفاع الإصابات.

وأشار المسؤول إلى أن وتيرة الحصول على اللقاحات هي الأهم في مكافحة الفيروس.

وفي السياق ذاته، من المقرر أن تجري الصحة الإسرائيلية الأسبوع المقبل اختبارًا لمنح الطلاب لقاحات كورونا من الصف السادس حتى الثاني عشر في المدارس وخلال ساعات اليوم الدراسي.

وبحسب خطّة الوزارة، سيمنح اللقاح للطلاب إما قبل اليوم الدراسي «في الساعة صفر»، أو في نهايته مباشرة.