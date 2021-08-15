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جامعة القصيم تعلن عودة الدراسة حضورياً للعام الجامعي 1443هـ

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جامعة القصيم تعلن عودة الدراسة حضورياً للعام الجامعي 1443هـ جامعة القصيم تعلن عودة الدراسة حضورياً للعام الجامعي 1443هـ
أكدت ضرورة إبراز الحالة وفق تطبيق "توكلنا" لجميع منسوبي الجامعة

جامعة القصيم تعلن عودة الدراسة حضورياً للعام الجامعي 1443هـ

‎أعلنت جامعة القصيم عودة الدراسة حضورياً للعام الجامعي 1443هـ في مختلف كلياتها، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت ضرورة إبراز الحالة وفق تطبيق "توكلنا"، لجميع منسوبي الجامعة، مبينةً أن غير المحصَّنين أو الذين لم يستكملو جرعتي اللقاح لن يُمكنوا من الحضور، وعليهم معالجة وضعهم الدراسي.

ودعت الجميع لسرعة استكمال جرعات اللقاح، والاطلاع على آلية العودة الآمنة للدراسة الحضورية في مختلف كليات الجامعة عبر موقعها الإلكتروني.

‎وأبانت أنه سيتم التسجيل للطلبة المستجدين آليا من قبل عمادة القبول والتسجيل، كما يتم احتساب نسب الغياب والحركات الأكاديمية وغيرها من الضوابط والإجراءات الأكاديمية حسب ما هو مقرر في التقويم الأكاديمي ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، حيث إن الطالب الذي يستكمل جرعتين من لقاح كورونا في وقت متأخر تطبق عليه الأنظمة واللوائح التي تخص الغياب والحرمان، ويتم احتساب المعدل الدراسي وتقييم المقررات الدراسية حسب ما هو مقرر في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، كما أن جميع الاختبارات حضورية.

‎كما أكدت الجامعة أن هذه المتطلبات سوف تطبق على جميع البرامج التحضيرية وكل الدرجات العلمية في الجامعة خلال العام الجامعي القادم، داعيًا الجميع لسرعة استكمال جرعات اللقاح للعودة الآمنة لمقاعد الدراسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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