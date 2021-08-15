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"دلتا" يتفشى على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية

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"دلتا" يتفشى على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية "دلتا" يتفشى على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية
"صبيحات" يطالب بتلقّي اللقاح لكسر سلسلة الانتشار

كشف مسؤول ملف كورونا في الفلسطينية الدكتور وسام صبيحات، اليوم "الأحد"، أن متحور "دلتا" من يتفشّى بشدة في الأراضي الفلسطينية، وأن أكثر من 70 في المئة من الحالات المشخصة مصابة بالمتحور.

وأوضح "صبيحات" لإذاعة "صوت فلسطين" أن الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا قد تكون بدأت في كافة محافظات الوطن، رغم أن أرقام الإصابات لا تعكس الوضع الوبائي على حقيقته، بسبب عزوف بعض المواطنين عن إجراء الفحوصات.

وطالب المسؤول الفلسطيني بضرورة أخذ اللقاح للحد من انتشار الفيروس بكافة طفراته ولكسر سلسلة الانتشار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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