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تغيب 278 طالبا عن امتحان الدور الثاني في الإعداديه بكفر الشيخ

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تغيب 278 طالبا عن امتحان الدور الثاني في الإعداديه بكفر الشيخ تغيب 278 طالبا عن امتحان الدور الثاني في الإعداديه بكفر الشيخ

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أدى 2533 طالب وطالبة ثاني امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ في 30 لجنة تابعة ل 13 إدارة تعليمية، وتغيب عن أداء الامتحان 278 طالب وطالبة بنسبة أداء الامتحان90%.

ولم ترصد غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ ومديرية التربية والتعليم، أي شكاوى من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، في اليوم الثاني من أيام أدائهم امتحانات الدور الثاني في مادة الجبر، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أدى امتحان مادة الجبر 2533 طالب وطالبة في 30 لجنة ب 13 إدارة تعليمية، وتغيب عن أداء الامتحان 278 طالبا وطالبة بنسبة أداء الامتحان90%.
وأضافت كشك، لم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات وأعمال تطهير وتعقيم، وتباعد اجتماعي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

المصرى اليوم

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