محافظ المنوفية يبحث مع مدير الأمن آليات التعاون ومناقشة خطة الانضباط الأمني

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام اللواء سالم مهنا الدمينى مساعد وزير الداخلية- مدير أمن المنوفية الجديد، تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الدائم والوثيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بنطاق المحافظة، حضر اللقاء مدير المرور ومدير الحماية المدنية.

حيث تناول اللقاء آليات التعاون ومناقشة خطة الانضباط الأمني بمراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار الحرص الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتوفير جو من الأمن والأمان.

هذا وقد ثمن محافظ المنوفية الجهود الأمنية المبذولة من الجهاز الشرطي بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية، مؤكداً على التعاون الدائم والمستمر للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

هذا وقد أكد مدير الأمن على إستمرار تكاتف كافة الأجهزة في تحقيق الأمن، والاستعداد التام والجاهزية للتطبيق الحاسم والحازم للقانون وتنفيذ الإزالات الفورية وحملات رفع الإشغالات.