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«رحمي» يتابع أعمال المبادرة الرئاسية بقرى «الغربية»

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«رحمي» يتابع أعمال المبادرة الرئاسية بقرى «الغربية» «رحمي» يتابع أعمال المبادرة الرئاسية بقرى «الغربية»

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قام اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،ص، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بقرى مركز زفتى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تبطين ترعة العطف بنهطاي ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع والتي يبلغ طولها ١٢ كيلو ٥٠٨ متر، وكذلك أعمال البناء الحالية لمجمع خدمات نهطاي والمقام على مساحة ٦٠٠ متر مربع بتكلفة ٦ مليون جنيه، والذي يتكون من ٣ أدوار (دور أرضي وعدد ٢ دور علوي) لتقديم ٨ خدمات للمواطنين وهي (مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب ، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي).

كما تابع المحافظ خلال جولته بقرية سنبو أعمال تبطين ترعة سنبو بطول ٤ كيلو و٢٠٠ متر والتي تربط قرى سنبو الكبرى، دمنهور الوحش وكفر شمارة ،ذلك إلى جانب تفقد أعمال التطوير بمدرسة سميرة موسى، حيث تتم أعمال الإحلال الجزئي وصيانة وتطوير المدرسة، كما تفقد أعمال بناء مجمع الخدمات بالقرية، إلى جانب متابعة أعمال إدخال الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من خط الانحدار بطول ٥ كيلو ليخدم أهل القرية بالكامل.

وفي ذات السياق تفقد محافظ الغربية أعمال التوسعة والتطوير بمدرسة ميت الرخاء الثانوية المشتركة، ذلك إلى جانب متابعة أعمال التوسع في مدرسة الدكتور نزيه فتحي بقرية حنون وأعمال إدخال الغاز بقرية الضبابشه.

واختتمت الجولة بتفقد المشروعات الجارية بقرية تفهنا العزب، حيث تابع المحافظ أعمال التجهيز لبدء بناء مركز شباب والذي تم هدمه، موجهاً بضم أرض مكتب التموين القديم لتوسعة المركز، كما تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية وتجديد الوحدة الصحية.

وخلال الجولة تم غلق وتشميع عدد (٢) مقهى لتقديم الشيشة وعدم إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد.

المصرى اليوم

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