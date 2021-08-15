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وزير النقل ومحافظ القاهرة يفتتحان نفق سيارات أسفل سكة حديد طرة التبين

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افتتح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأحد، نفق السيارات أسفل خط سكة حديد طرة- التبين بمنطقة عزبة الوالدة الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة النقل بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه.

وفي بداية كلمته، أكد عبدالعال أن تشهد في عصر الرئيس عبدالفتاح نهضة تنموية غير مسبوقة وفقا لرؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن من أولويات القيادة السياسية الخدمات التي تقدم للمواطن من أجل حياة كريمة إيمانا بأن المواطن يستحق حياة لائقة.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لوزير النقل ووزارة النقل على سرعة الاستجابة الفعالة بالمشاركة والتنسيق مع محافظة القاهرة في سرعة إنجاز أعمال تطوير نفق عرب وعزبة الوالدة بحي حلوان لخدمة أهالي الحي وتيسيرا عليهم في نقل الحركة المرورية من مناطق عزبة وعرب الوالدة إلى مناطق جامعة حلوان ووسط حلوان.

وأكد أن افتتاح النفق يأتى في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عنهم وتوفير سبل الراحة لهم مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء النفق هو تحسين السيولة المرورية لسكان عزبة الوالدة وعرب الوالدة والربط بينهم وبين وحلوان والكورنيش وطريق الجامعة لإنهاء معاناة سكان المنطقتين بتوسعة النفق القديم وإنشاء نفق موازٍ له وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة بعد أن عاش مواطنو تلك المنطقة سنوات طويلة من المعاناة بسبب الزحام والاختناق المروري حيث كان النفق القديم الممر الوحيد للوصول إلى المنطقتين أو الخروج منها ووجود نفق واحد كان يتسبب في تكدس السيارات على الجانبين وتعطل المرور حيث تم شق النفق الجديد وحفره بالتوازى مع النفق القديم وعلى بعد أمتار قليلة حيث سيخصص نفق لكل اتجاه لإنهاء الأزمة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بنطاق أحياء محافظة القاهرة بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة والمجتمع المدني، كما تم تنفيذ عدة مشروعات قومية بحي حلوان مثل رفع كفاءة الطرق (شارع عاطف البرقوقي وشارع أحمد بدوي وشارع مصر العليا وشارع امتداد ذكي) بتكلفة بلغت أكثر من 124 مليون جنيه وهى من أكبر الاعتمادات المالية التي تمت لحساب حى حلوان.

وأضاف أنه إيمانا بدور المجتمع المدنى بالمشاركة مع أجهزة الدولة بالمساهمة في تقديم خدمة مجتمعية تعود على المواطن، قام اتحاد البنوك خلال الفترة الماضية بإنشاء عدد من المدارس النموذجية المتكاملة مثل المدرسة اليابانية ومدرسة طماعه بعرب راشد ومدرسة كفر العلو، بالإضافة إلى تطوير شارع الحرير وإنارة وتطوير شارع الكورنيش، وإعادة إنشاء سوق توشكى لأكثر من 500 مواطن مستفيد.

وفي نهاية كلمته، أعرب عن تقديره لأعضاء مجلس النواب والشيوخ لمشاركتهم الفعالة ودورهم المثمر والمتابعة المستمرة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للوقوف على جميع التحديات التي تواجه أبناء حي حلوان والتنسيق المستمر للعمل على حلها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وأشار إلى أن النفق الجديد بطول ١٥٠ م٢ منهم ١٥ م٢ أسفل خط السكة الحديد وعرض ٨ م٢ وارتفاع 5.10 أمتار وسيؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة في المنطقة.

المصرى اليوم

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