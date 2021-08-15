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محافظ بني سويف يتابع سير أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية

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محافظ بني سويف يتابع سير أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية محافظ بني سويف يتابع سير أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بتي سويف انتظام سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف،والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ،ضمن الخطة التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الطب البيطري،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تحصينه قد وصل إلى 71ألف و669رأساً ،بواقع: 63ألف و373من الأبقار و7793من الجاموس،503من الأغنام والماعز،حيث تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية،مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال.

المصرى اليوم

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