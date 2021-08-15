رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من قطاع الحاسبات والمعلومات بـ«الأعلى للجامعات»

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استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لجنة من قطاع الحاسبات والمعلومات المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات في زيارة ثانية لكلية الذكاء الاصطناعى لتفقد التجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية بالمبنى لوضع تقرير عن إمكانية بدء الدراسة بالكلية في العام الدراسى القادم.

رحب مبارك بأعضاء اللجنة التي تضم الدكتورة إيمان ثروت مقرر لجنة الحاسبات والمعلومات وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بالقاهرة، عقيد دكتور خالد محمد عبدالفتاح بالكلية الفنية العسكرية، ومحمد أبوسعدة من الرقابة الإدارية، وعرض ما تم تنفيذه بالمبنى منذ الزيارة الأولى والانتهاء من التجهيزات اللازمة لبدء العمل بالكلية، مؤكدا أن الجامعة تمتلك القدرات البشرية القادرة على إدارة الكلية، وتنفيذ مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعى والمساهمة في تنفيذ خطة واستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى.