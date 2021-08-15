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47 سم تفصل النيل في الخرطوم عن تسجيل أعلى فيضان في التاريخ

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47 سم تفصل النيل في الخرطوم عن تسجيل أعلى فيضان في التاريخ 47 سم تفصل النيل في الخرطوم عن تسجيل أعلى فيضان في التاريخ

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أعلنت وزارة الري السودانية، الأحد، أن منسوب مياه النيل سجل في مدينة الخرطوم 17.19 متر أقل من أعلى منسوب الفيضان بـ47 سم تم تسجيله، وناشدت الوزارة المواطنين السودانيين أخذ كل الاحتياطات اللازمة.

وسجل معدل التصرفات خلف السدود ملايين الأمتار المكعبة، الروصيرص 601، سنار 688، جبل أولياء 91، خشم القربة 355، مروي 813.

وتوقع البيان استقرار قطاع الروصيرص- الخرطوم، وارتفاع قطاع الخرطوم- شندي بمعدل 3 سم، وارتفاع قطاع شندي- عطبرة بمعدل 8 سم، ومروي- دنقلا بمعدل 3 سم، واستقرار قطاع عطبرة- مروي.

ووجهت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري السودانية بتخفيض التصريفات خلف سد جبل الأولياء إلى 60 مليون متر مكعب في اليوم وخلف سد الروصيرص إلى 570 مليون متر مكعب في اليوم- إلى حين إشعار آخر لتخفيف حدة الفيضان.

المصرى اليوم

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