أخبار عاجلة

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
حمادة أنور: الأهلي لديه مشاكل فنية ويبرر خسارة الدوري بأخطاء التحكيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متحدث #الصحة: "دلتا" موجود بالمملكة ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني

Print
متحدث #الصحة: "دلتا" موجود بالمملكة ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني متحدث #الصحة: "دلتا" موجود بالمملكة ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني
قال: تجاوزنا مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنبنا تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس

متحدث #الصحة:

أكد متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي اليوم أن متحور دلتا هو السائد عالمياً، والأكثر إثارة للقلق؛ لسرعة انتشاره، كاشفاً أنه موجود بالمملكة، ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات في المملكة: تجاوزنا مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنبنا تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

وتابع: الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا، ولا بد من أخذ جرعتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 194 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لبنان تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجزائر تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية