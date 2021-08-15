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انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية إلى الملكية الفكرية

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لتصبح الجهة المختصة المعنية في المملكة لحمايتها ورعايتها وإنفاذها

انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية إلى الملكية الفكرية

أعلنت الهيئة للملكية الفكرية عن انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من وزارة التجارة إلى الهيئة استنادًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/14/ 1439هـ الموافق 29/ 5/ 2018م القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها وإنفاذها؛ ولتباشر أعمال إنفاذ العلامات التجارية في المملكة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
وتعمل الهيئة على استكمال مسيرة إنفاذ العلامات التجارية من حيث ما انتهت عليه وزارة التجارة وجهودها في المرحلة الماضية والارتقاء بها في المملكة من خلال تحسين الأنظمة والإجراءات لمنظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتكاملها.
وتدعو الهيئة كل من يرغب الاستفادة من الخدمات المتعلقة بإنفاذ العلامات التجارية التواصل عبر بوابة الهيئة www.saip.gov.sa، واستكمال النماذج المخصصة، أو من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية (الرقم المباشر (920021421) - البريد الإلكتروني Saip@Saip.gov.sa - حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي saipksa@).

انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية إلى الملكية الفكرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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