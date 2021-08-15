الداخلية تكشف عن نتائج حملاتها للسيطرة الأمنية في أسبوع.. تعرف عليها

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أعلنت وزارة الداخلية، عن نتائج حملاتها الأمنية المُكثفة خلال أسبوع، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ومكافحة فيروس كورونا، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

استهدفت قوات الأمن، بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بمحافظات: دمياط، وبورسعيد، والدقهلية، والسحر والجمال بالشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 47 متهمًا سبق تورطهم في قضايا:«مخدرات، وسرقة، وقتل، وسلاح»، وبحوزتهم 26 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعير، و4 خزينة، و15 قطعة سلاح أبيض، إضافة إلى ضبط 32 قضية اتجار بالمواد المخدرة، و425 قضية متنوعة، وتنفيذ 4862 حكم قضائى متنوع.

كما، لقي عنصرًا إجراميًا مصرعه، وضٌبط 297 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق 17 محافظة، وبحوزتهم 174 قطعة سلاح ناري، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، والمواد المخدرة المتنوعة.

كما، ضبط 750 قطعة سلاح نارى، و8 تشكيلات عصابية ضمت 30 متهمًا ارتكبوا 31 حادث سرقة متنوعة، وكٌشف عن غموض 67 حادثًا متنوعًا، أبرزهم: قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، وانتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 108 متهمًا.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط 81878 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى، و16 قضية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي.

أما في مجال في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، فضبط 6633 قضية تموينية متنوعة، و1597 قضية فب مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 10174 أرجيلة، وغلق 5509 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 67026 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 66758 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 268 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.