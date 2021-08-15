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وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية

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وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعدي ورثة «صبري إبراهيم» على 815.70 م2 بالإسكندرية

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نشر عدد الوقائع المصرية الصادر الأحد، قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رقم 395 لسنة 2021.

ونص القرار على: «يزال بالطريق الإداري التعدي الواقع من ورثة المرحوم صبري اقلاديوس إبراهيم- وهم مرجريت سامي بغدادي (زوجة)، وماجد ومرثا ومرفت وماريا (أبناء)، أو أي متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 815.70 م2، وما عليها من مبان، والكائنة برقم 215 مسلسل ج 135 تقسيم سموحة، شارع رقم 2 سابقا شارع 277 متفرع من شارع زكي رجب حاليا- قسم سيدي جابر بالإسكندرية».

وطالب القرار، في مادته الثانية، جهاز تصفية الحراسات وكل الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار.

وفيما يلي نص القرار:

المصرى اليوم

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