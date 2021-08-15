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"أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية

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"أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية "أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية
بالشراكة مع رابطة موهبة غدًا الساعة السابعة والنصف مساءً

ينظم نادي الأحساء الأدبي بالشراكة مع رابطة موهبة مساء الاثنين الثامن من شهر محرم الجاري الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس ٢٠٢١م محاضرة يتحدث فيها، نائب الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتور نزيه العثماني عن "الاستثمار بالموهوبين بناء المستقبل".

وأكد النادي تفعيل تطبيق توكلنا وظهور حالة محصّن على التطبيق مع الالتزام بكافة الاحترازات الصحية المطلوبة، حيث ستقام المحاضرة حضوريًا على مسرح النادي عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

يذكر أن نادي الأحساء الأدبي سيبدأ العام الهجري الجديد ١٤٤٣هـ بباقة منوعة من الأنشطة والبرامج التي أعدت لتلبي تطلعات المجتمع الثقافي في محافظة الأحساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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