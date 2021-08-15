انطلاق فاعليات كرنفال «اتكلم عربي» للأطفال أبناء المصريين بالخارج

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على هامش انعقاد المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، انطلقت فاعليات كرنفال «اتكلم عربي» صباح الأحد، للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 5 سنوات إلى 15 سنة، والذي نظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعسكرات المتنوعة.

جاء انطلاق الكرنفال في إطار الملتقيات التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لأبناء المصريين بالخارج من الأجيال المختلفة، وفي ضوء المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي أطلقتها الوزارة لترسيخ الهوية المصرية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج ولتعميق الانتماء وغرس الحس الوطني لديهم.

تشارك في الفاعليات الكاتبة «سماح أبوبكر عزت» مؤلفة قصة «قناة لا تعرف المحال» الموجهة للأطفال، والتي تحكي إنجاز أبطالنا في إعادة الحركة بمجرى قناة السويس الشريان الملاحي الأهم عالميا، كما يشارك أيضا 50 من أطفالنا أبناء المصريين بالخارج.

ويشهد الكرنفال العديد من الفاعليات التي من شأنها نقل التقاليد والقيم السامية للأجيال الجديدة، فضلا عن إذاعة الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتي غنتها المطربة كارول سماحة وكتبها المؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل، إلى جانب ألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة لأطفالنا.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الهجرة قد حظيت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والحفاظ على ثقافتهم وهويتهم المصرية والعربية.